Sympatyzował z Rosją. Jabłoński o oczekiwaniach wobec nowego ministra obrony Niemiec

Nowym ministrem obrony Niemiec ma zostać Boris Pistorius. W przeszłości krytykował sankcje wobec Rosji i spotykał się ze współpracownikami Putina. Potępił jednak rosyjską inwazję na Ukrainę. - To nie moja rola, bym żądał rozliczenia od niemieckiego ministra. Myślę, że najlepszym sposobem w jaki minister obrony Niemiec i każdego państwa europejskiego powinien działać, będą realne kroki na rzecz zwycięstwa Ukrainy. Jeżeli Niemcy nie będą blokowały wsparcia Ukrainy i przekażą swoje czołgi, to będzie najlepsza odpowiedź na takie pytanie. Czy wierzę, że przekażą czołgi? Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to na pewno się wydarzy, ale mogę zadeklarować, że nie przestaniemy wywierać presji. Jeżeli będziemy w stanie oddziaływać na Niemcy, by przesunęły się choćby o parę kroków we właściwą stronę, to będzie dobrze. Będziemy tę presję wywierali - komentował w programie "Tłit" Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych.

