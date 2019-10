Sylwia Spurek o odejściu z Wiosny. Robert Biedroń dowiedział się o tym na piśmie

Sylwia Spurek odchodzi z Wiosny. Europosłanka poinformowała o tym zarząd partii, Robert Biedroń miał otrzymać pismo w tej sprawie. - Wiosna miała być niezależną, progresywnie programową partią, a podjęte decyzje odbiegają od tych pierwszych założeń - stwierdziła Spurek w rozmowie z Wirtualną Polską.

Sylwia Spurek odchodzi z Wiosny.

Sylwia Spurek odchodzi z Wiosny. Oświadczyła na Twitterze, że to nie jest to samo ugrupowanie, do którego wstępowała w przeszłości. "Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi" - czytamy w jej wpisie.

W rozmowie z Wirtualną Polską europosłanka podkreśliła, że nie chce na razie zdradzać szczegółowych powodów odejścia z Wiosny. - Chcę, by wybrzmiało to, co napisałam na Twitterze - powiedziała Sylwia Spurek, dodając jednocześnie, że chce pozostać lojalna wobec Wiosny. Spurek podkreśliła również, że w marcu 2019 roku wstępowała do partii, która "miała być niezależna oraz progresywna programowo".

Na pytanie, czy Robert Biedroń już wie o jej decyzji odparła, że poinformowany został cały zarząd Wiosny, obecnie czeka na reakcję. - Złożyłam oświadczenie o wystąpieniu z partii zgodnie ze statutem, na piśmie. To jest moje jednostronne oświadczenie woli - podkreśliła.

Sylwia Spurek o Wiośnie: podjęte decyzje odbiegają od tych pierwszych założeń Czy szykują się zmiany w Wiośnie? Jakie są nastroje w partii? Co sądzą działacze partii o ostatnich decyzjach liderów? - Na pewno od wielu miesięcy uważają, że Wiosna miała być niezależną, progresywnie programową partią, a podjęte decyzje odbiegają od tych pierwszych założeń - stwierdziła Spurek w rozmowie z Wirtualną Polską. Podkreśliła, że chodzi m.in. o "startowanie z list innej partii, brak zapewnienia tych standardów, które zostały wypracowane w kampanii do PE, brak parytetów na listach oraz na 'jedynkach'".

Jednocześnie zaznaczyła, że "Wiosna wprowadziła do parlamentu wiele wartościowych, doświadczonych ludzi". - Dalej im kibicuje i trzymam kciuki. Mam nadzieję, że będziemy współpracować, bo ja swoich wartości, wartości celów nie zmieniam - dodała Sylwia Spurek.

Na razie nie chce zdradzać, z kim konkretnie chce współpracować. - Na początku przyszłego roku będę przedstawiać swoją strategię na 2020 rok. Myślę, że w określonych działaniach znajdę wiele osób, które będą chciały realizować te cele i wartości - podkreśliła europosłanka, która teraz będzie niezależną posłanką S&D w Brukseli.

Kto na prezydenta? Sylwia Spurek o swoim typie Warto zaznaczyć, że tygodnik "Wprost" podał, że Włodzimierz Czarzasty miał zaproponować Adrianowi Zandbergowi kandydowanie w wyborach prezydenckich 2020. Pytana o to Sylwia Spurek odparła, że jej zdaniem "Lewica powinna wystawić kandydatkę w wyborach".

Przypomnijmy: pod koniec lutego Sylwia Spurek złożyła rezygnację z pełnionej funkcji w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Wstąpiła do Wiosny, partii założonej przez Roberta Biedronia. W wyborach do Parlamentu Europejskiego była jedną trzech kandydatów tej partii, które otrzymały mandat. Oprócz niej do Brukseli dostał się lider formacji oraz Łukasz Kohut.