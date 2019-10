Sylwia Spurek odchodzi z Wiosny. "Wartości, program, cele są bez zmian"

Sylwia Spurek odchodzi z Wiosny. Jak napisała na Twitterze, to nie jest to samo ugrupowanie, do którego wstępowała w przeszłości. "Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi" - czytamy w jej wpisie. Zdradziła również, jaka będzie jej rola w Parlamencie Europejskim.

Zmiany w Wiośnie. Sylwia Spurek rezygnuje (East News)

"To nie jest Wiosna, do której wstępowałam, ale będę pamiętała tę, do której wstąpiłam. Jest tam wiele osób, które cenię i liczę na współpracę z nimi" - tak Sylwia Spurek napisała na Twitterze.

Europosłanka poinformowała, że w poniedziałek zrezygnowała z członkowstwa w Wiośnie. Ma być niezależną posłanką S&D w Parlamencie Europejskim. "Wartości, program, cele są bez zmian. Dziękuję!" - napisała Spurek.