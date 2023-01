Sylwester Marzeń i awantura w PiS. "Dyskusja zaskakująca"

Sylwester Marzeń wywołał awanturę w Zjednoczonej Prawicy. Ludzie Zbigniewa Ziobry są oburzeni tęczowymi opaskami, z którymi wystąpił amerykański zespół Black Eyed Peas. O ocenę tego sporu Michał Wróblewski pytał w programie "Tłit" Jana Marię Jackowskiego, senatora niezrzeszonego. - To dalszy ciąg pewnych rozgrywek w ramach obozu Zjednoczonej Prawicy, który werbalnie przeciwstawia się wojnie kulturowej. Część obozu wykorzystuje tę sytuację, która mogła zbulwersować część widzów TVP. Mogli otrzymywać pytania od zwolenników, którzy byli zaskoczeni, że TVP promuje takie idee. Nie zajmuję osobistego stanowiska, ale przedstawiam mechanizmy tej dyskusji, która jest zaskakująca i zaangażowała członków rządu. Sam Sylwester Marzeń spotkał się z powszechną krytyką od strony artystycznej. To nie był taki koncert, jak był reklamowany. To koncert, który zazwyczaj wzbudza kontrowersje - komentował Jan Maria Jackowski.

Rozwiń