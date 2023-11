Sylwester 2023. Pogoda. Są pierwsze prognozy. Temperatury znów będą rekordowe?

Średnia prognozowana temperatura powietrza dla całego tygodnia wynosi od - 3 st. C na Podhalu, przez 0 st. C na południu i w centrum po 2 stopnie powyżej zera na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim. Co jednak ważne, wspomniane wartości dotyczą średnich wartości odnotowywanych zarówno w dzień, jak i w nocy.