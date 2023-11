Pogoda na grudzień. "Ataków zimy może być całkiem sporo"

Pogoda. Grudzień 2023. Może wystąpić ocieplenie

Nowa prognoza pogody na grudzień wskazuje, że oprócz okresów mroźnych, niewykluczone są również epizody ciepła. Te będą spowodowane napływem cieplejszego powietrza z południa Europy. Jak jednak podkreślają eksperci "będą to prawdopodobnie tylko epizody z przekroczeniem 10 st. C/15 st. C i to głównie południowej i zachodniej części kraju".