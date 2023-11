Zawieje i zamiecie śnieżne w Polsce. Nowa prognoza

Nad samym morzem, wiatr będzie wiał z prędkością od 30 do 45 km/h. Na Pomorzu Zachodnim, w pierwszej połowie nocy, porywy wiatru mogą dochodzić do 75 km/h. Wysoko w Sudetach, wiatr osiągnie prędkość do 100 km/h, a w Karpatach do 70 km/h. W górach przewiduje się także zawieje i zamiecie śnieżne.