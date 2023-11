Prognoza na święta. "Odważę się powiedzieć, gdzie będą białe"

Oznacza to, że jeśli będzie pojawiał się śnieg, to dosyć szybko się stopi. - Takie są wstępne prognozy i to w wersji optymistycznej. Patrząc na przewidywania istotnych ośrodków długoterminowych, które robią długoterminowe analizy, w całej Europie temperatura może być powyżej normy - stwierdził Walijewski.