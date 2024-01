Sygnał dla Bodnara? Polacy zabrali głos ws. prośby prezydenta

- Oczywiście w związku z takim wnioskiem, prokurator generalny ma za zadanie wszcząć postępowanie, czyli właśnie wykonać to, co do niego należy jeśli chodzi o art. 567, paragraf 2 kodeksu postępowania karnego i to postępowanie zostało przeze mnie wszczęte. Ma także za zadanie zażądać akt postępowania i te działania także podejmuje. Na obecnym etapie jeszcze żadne inne działania nie zapadły w sprawie - zadeklarował Bodnar na konferencji prasowej.