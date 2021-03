Świnoujście. Kłótnia o tunel pod Świną, w tle środki unijne

Mateusz Morawiecki oraz Jarosław Kaczyński zainaugurowali prace przy tunelu pod Świną. - To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale będzie kruszyć barierę niemożności, uległości i słabości. Bo bardzo wiele przedsięwzięć w Polsce, przedsięwzięć koniecznych do normalnego rozwoju, na takie bariery przez szereg lat, szereg dziesięcioleci natrafiało - mówił na Pomorzu Zachodnim premier .

Jako pierwszy premiera bronił Joachim Brudziński. - Donald Tusk, gdy był premierem, podjął decyzję o przesunięciu 200 mln zł, które zapisał rząd Kaczyńskiego na tę inwestycję. Powiedział że nas na to nie stać, że to fanaberia, a teraz słyszymy: no cóż, to nie PiS, to nie rząd, to środki unijne. Tylko że po te środki trzeba było się schylić, sięgnąć i dzisiaj dzięki determinacji obecnie rządzących, dzięki woli Jarosława Kaczyńskiego, ta inwestycja się zaczyna - mówił w TVP Info wiceprezes PiS.