Ryszard Czarnecki: to ja poznałem premiera z prezesem

- Mateusz Morawiecki miał niezłe relacje z Lechem Kaczyńskim (...) prezydent w kwestiach gospodarczych kilka razy zasięgał jego opinii - kontynuuje Czarnecki. Jednak na pytanie, czy dałby sobie uciąć głowę że Wrocławianin nadal będzie szefem rządu, odpowiada, że "za bardzo ją ceni". - To będzie zależało od wielu czynników. Po pierwsze, od tego, czy rząd wyjdzie z pandemii jako zwycięzca, a przynajmniej "niepoobijany". Po drugie, od tego, jak będzie wyglądała sytuacja gospodarcza. A po trzecie, od sondaży. Jeżeli te trzy czynniki będą okej, to Morawiecki ma bardzo duże szanse na to, żeby być premierem do końca kadencji - wylicza Ryszard Czarnecki.