O powrocie Donalda Tuska mówią już wszyscy. Beata Szydło też zabrała głos

Media żyją tematem powrotu Donalda Tuska do polskiej polityki. Politycy są wypytywani o tę sprawę. Była premier Beata Szydło dostrzega, że szef Rady Europejskiej "czuje pokusę, by wrócić". Przyznała też, że "słuchając bredni o bolszewikach, miała gorzką satysfakcję".

Donald Tusk jest bohaterem najnowszych okładek tygodników . Jego nazwisko z większą częstotliwością pojawia się w mediach społecznościowych. Wszystko przez to, że jego wypowiedzi w Polsce są interpretowane jako działania związane z powrotem do polskiej polityki. Tak też widzi je była premier Beata Szydło.

- Donald Tusk czuje pokusę, by wrócić. Do niedawna wydawało mi się, że na dobre porzucił polską politykę i będzie tylko od czasu do czasu włączał się w nią, aktywnie wspierając opozycję - powiedziała w rozmowie z tygodnikiem "Sieci". Dodała, że dzisiaj szef Rady Europejskiej pojawia się nie jako osoba wspierająca, ale kibicująca opozycji. Jej zdaniem jest aktywny w polskiej polityce i "sonduje, czy byłyby akceptowalny dla całej opozycji".

"PO się nie cieszy"

Szydło oceniła też Tuska jako szefa Rady Europejskiej. - Słuchając bredni o bolszewikach, mam też gorzką satysfakcję. W PiS od dawna uważamy, ze Donald Tusk nie ma moralnych kompetencji do sprawowania wysokich stanowisk w Europie. Pełni funkcję, która zobowiązuje go do bezstronności tymczasem on otwarcie i jednoznacznie zaangażował się we wsparcie opozycji w jednym z krajów członkowskich UE. Występuje przeciw rządowi wybranemu w demokratycznych wyborach. Chciałoby się zapytać: gdzie poszanowanie konstytucji? - mówiła.