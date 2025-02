Iran odpowiada na groźby USA. Pokazał nowy lotniskowiec

Ceremonia prezentacji lotniskowca Szahid Bakri odbyła się dzień po wystąpieniu irańskiego ministra spraw zagranicznych Abbasa Aragcziego. Była to odpowiedź na groźby prezydenta USA Donalda Trumpa dotyczące zwiększenia presji na Iran i wstrzymania eksportu ropy. Według agencji Tasmin, powiązanej z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, okręt ma zasięg 22 tys. mil morskich i może pływać przez rok bez tankowania.

Nowy lotniskowiec, nazywany "dronowcem", jest w stanie płynąć przy sztormie o sile 9 w skali Beauforta. Może zabrać na pokład do 60 dronów i jest uzbrojony w 30 wyrzutni rakiet. Marynarka wojenna Iranu chwali się, że okręt pomieści także 30 małych łodzi szturmowych oraz posiada osiem stałych i cztery mobilne hangary.

Generał Bageri podczas prezentacji podkreślił, że Iran ma prawo do obecności na wodach całego świata, zgodnie z prawem międzynarodowym. - Tak jak cudzoziemcy wkraczają na wody terytorialne Iranu, tak my również będziemy działać na odległych wodach - zaznaczył generał.

Prezentacja nowego lotniskowca jest odpowiedzią na rosnące napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi. Iran podkreśla swoje prawo do rozwijania zdolności militarnych i obecności na międzynarodowych wodach. - Będziemy rozwijać tę zdolność aż do granic wód terytorialnych wszystkich wybrzeży - dodał generał Bageri, co podkreśla determinację Iranu w obliczu międzynarodowych wyzwań.