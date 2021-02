Jarosław Kaczyński już nie uratuje Zjednoczonej Prawicy? "Potężny kryzys"

Jarosław Kaczyński zapewne nie marzy o politycznym scenariuszu, jaki został nakreślony w programie WP "Newsroom". Jednak zdaniem gościa Agnieszki Kopacz jest to realny rozwój wypadków. Sytuację w koalicji PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele, Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobro i Porozumienia Jarosława Gowina oceniał prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak. Według niego Jarosław Kaczyński zmaga się z wielkimi kłopotami. - Widać w tym momencie potężny kryzys Zjednoczonej Prawicy, tak jak w biznesie, tak w polityce potrzebne jest jakieś elementarne zaufanie - powiedział w programie "Newsroom" Jacek Jaśkowiak. Prezydent Poznania zauważył, że dochodzi do "powtórki z rozrywki". - Widzieliśmy, jak kiedyś prezes Jarosław Kaczyński rozgrywał Giertycha czy Leppera. Dzisiaj robi dokładnie to samo z Gowinem i Ziobrą - uznał Jaśkowiak. W jego cenie w tej grupie "zaufania już nie będzie". - Prędzej czy później dojdzie do rządu mniejszościowego i jeszcze większego chaosu w zakresie rządzenia - stwierdził.

