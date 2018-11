Święto Niepodległości 2018. Obchody 11 listopada w Łodzi

Obchodzone 11 listopada Święto Niepodległości w tym roku przyniesie owoce w postaci licznych wydarzeń jubileuszowych w całym kraju i poza jego granicami. Łódź będzie świętowała niemal tak hucznie jak Warszawa. Już w piątek 9 listopada rozpoczną się tutaj Igrzyska Wolności 2018 pod hasłem "Bitwa o historię". Natomiast w niedzielę będzie można uczestniczyć nie tylko w uroczystościach oficjalnych z udziałem lokalnych władz, ale również w koncertach, spektaklach, pokazach i prelekcjach zorganizowanych z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości.

Święto Niepodległości 2018 w Łodzi – uroczystości oficjalne

Uroczystości oficjalnie inaugurujące obchody 11 listopada w Łodzi rozpoczną się o godz. 9.30 wprowadzeniem do Archikatedry Łódzkiej relikwii jednej z Matek Niepodległości – Urszuli Ledóchowskiej – i mszą świętą pod przewodnictwem ks. abp. Grzegorza Rysia. Po nabożeństwie nastąpi zmiana warty przy Grobie Nieznanego Żołnierza i zostanie zorganizowany apel pamięci. Wojewoda Zbigniew Rau złoży kwiaty pod pomnikiem i wygłosi przemówienie, a następnie zostanie wystrzelona salwa honorowa. O godz. 12.00 uczestnicy uroczystości oficjalnych odśpiewają "Mazurka Dąbrowskiego" w ramach akcji "Niepodległa do hymnu" i zgromadzeni będą mogli obejrzeć defiladę kampanii honorowych.

11 listopada – Łódzka Parada Niepodległości

Na 11 listopada w Łodzi zaplanowano barwną paradę grup rekonstrukcji historycznej, która odbędzie się o godz. 14.00, tuż po ceremonialnym odsłonięciu pamiątkowej Tablicy Niepodległości na gmachu urzędu miasta przy ul. Piotrkowskiej 104 (godz. 13.45). Trasa przemarszu będzie prowadziła od pasażu Schillera przez Plac Wolności, Nowomiejską i Ogrodową aż do Manufaktury. Na czele defilady pójdą harcerze dzierżący flagę o długości 123 metrów. Za nimi zaś będą maszerować rekonstruktorzy prezentujący stroje i wyposażenie polskich formacji zbrojnych z czasów powstania styczniowego, Legionów Polskich i Armii Krajowej. W paradzie wezmą udział również kombatanci wojenni.

Przy Manufakturze o godz. 15.00 maszerujących powita członek grupy przebrany za marszałka Józefa Piłsudskiego. Następnie będzie można obejrzeć rekonstrukcję poboru do Legionów, jak również rozbrajania Niemców. Uczestnicy parady utworzą obóz legionistów, na którym odbędą się prezentacje broni i sprzętu wojskowego oraz pokazy mody kobiecej. Zostanie tam także odtańczony staropolski polonez. Popołudnie na pikniku pod manufakturą upłynie na wspólnym śpiewaniu piosenek legionowych. Będzie tam działa poczta polowa umożliwiająca wysyłanie pamiątkowych kartek do bliskich i zostaną otwarte stragany z gadżetami patriotycznymi. Liczne atrakcje znajdą i dzieci, do dyspozycji których będzie m.in. retrofotobudka.