Święto na Kremlu. Były dyplomata nie waży słów

Na Placu Czerwonym w Moskwie ma w piątek odbyć się wiec poparcia dla decyzji o aneksji części terytorium Ukrainy. W piątek Putin ma podpisać porozumienie w tej sprawie z czterema okupowanymi regionami Ukrainy, w których w ostatnich dniach zostały przeprowadzone pseudoreferenda. Wszystko wskazuje na to, że Putin ma zamiar ogłosić wielki sukces tzw. operacji specjalnej na Ukrainie. - A co ma innego do roboty? Ponosi porażki na froncie, widoczne również dla jego obywateli. Wobec tego musi ogłosić sukces i ten sukces będzie świętował na Placu Czerwonym - stwierdził w programie "Newsroom" w WP były ambasador Polski na Łotwie i w Armenii, Jerzy Marek Nowakowski. - Rzeczywiście, wygląda to satyrycznie, no ale nie jestem pewien, czy wygląda to satyrycznie dla milionów Ukraińców, mieszkających na wschodzie i południu Ukrainy - dodał gość programu "Tłit". Były polski ambasador sprzeciwił się nazywaniu głosowania, które odbyło się na okupowanych przez Rosję terenach referendum. - Trudno, żeby mogło się odbyć głosowanie na terenie objętym wojną, na terenie, który nie jest w całości opanowany przez wojska rosyjskie, z którego setki tysięcy, jeśli nie miliony ludzi wywieziono. Kolejne miliony uciekły. Jest to naruszenie wszelkich międzynarodowych konwencji. Nawet Hitler w okresie II wojny światowej nie przeprowadzał referendum na terenie Wielkopolski, tylko ją przyłączył. To jest wyłącznie naśladowanie tego draństwa, którego dopuścił się Stalin po pakcie Ribbentrop-Mołotow na obszarze państw bałtyckich, Polski i Rumunii - dodał Jerzy Marek Nowakowski.