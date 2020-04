WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Święta wielkanocne 2020. Biskup o święceniu pokarmów - Jest tradycja, cudowny zwyczaj, ale może warto sobie uświadomić, czego dotyka ten obrzęd. To jest ta wyjątkowa modlitwa za tych, którzy... mój ksiądz że to jest wyjątkowo trudny czas i w tym się na pewno wszyscy zgadzamy a Chciałbym wrócić do tej świątecznej praktyki bo doskonale wszyscy wiemy jak wyglądały kościoły w Wielką Sobotę tłumy tłumy i jeszcze raz tłumy ruszały świecić pokarmy a przy takiej pogodzie jak dzisiaj w Warszawie to już w ogóle no właśnie no to teraz jak będzie wyglądało to święcenie pokarmów panie dyrektorze jeżeli chodzi o samą Święconkę to za chwilę Oczywiście można żyć ja tylko powiem tak skoro jest mowa o czwartku dzisiaj razem z biskupem romualdem od Mariusza mojej diecezji warszawsko-praskiej żeśmy sprzedawali msza krzyżma czyli tą mszę właśnie z odnowienie przyrzeczeń kapłańskich naszej katedrze warszawsko-praski byliśmy my 2 i był biskup Artur miziński zbieranie konferencji episkopatu proboszcz katedry dwóch la ryków pan organista i ksiądz który odpowiadał za ceremonie i pusta katedra w minionych latach Wielki Czwartek właśnie na ten moment tak naprawdę kilkuset kapłanów zdecydowana większość duchowieństwa pojawiała się Wyszedłem do katedry w te Puste ławki i sobie wyobraziłem i in osłem gdzieś moim sercu i to odpisywałem później w sms-ach po tej mszy świętej to bardzo wielu kapłanów że ja byłem tam dla was Ja byłem z wami daj tego tylko pewien przykład kiedy człowiek sobie uświadamia coś co może zwyczajowo przyszło mu przeżywać tak samo i wtedy ty święconki oczywiście jest jest tradycja jest cudowny zwyczaj wpisane w nasze nasze życie w naszą tradycje ale też może warto tym bardziej uświadomić sobie i ja jeszcze jako kleryk też święcimy pokarmy później oczywiście mam za niedługo 28 lat posługi kapłańskiej za każdym razem każdego roku kupowałem różnych parafiach i wspierał m byłem z ludźmi spędziłem czemu czemu dotyka ten obrzęd to jest ta wyjątkowa modlitwa modlitwa za tych którzy usiądą do wspólnego posiłku aby ten posiłek aby ta wspólnota którą oni przeżywają swoich domach była wspólnotą której oni do świadczą przeżyją tajemnice obecności Pana Boga tam w tej długiej formule poświęcenia jest mogła właśnie o tym o tym że jak w czasie posiłku ludzie potrafili doświadczyć obecności Boga i to jest tak naprawdę to się życzenie wielu duszpasterzy na przykład parafia znam chociażby u nas w parafii w diecezji warszawsko-praskiej zadecydowało że przejdą czy przejadą przez wioski ludzie będą siebie na swojej posesji po prostu swoich domach przejedzie i pobłogosławi bez wody o Błogosławionej pobłogosławi swoją modlitwą darem prośby do Boga Co to jest właśnie darem jego obecności aby zostało ofiarowany aby to kiedy Ci ludzie usiądą staną przy tej świecące przy tych potrawach żeby rzeczywiście było duchowym doświadczeniem i dobrze wiecie panowie redaktorzy i Drodzy państwo jest bardzo wiele też propozycję również się z konferencji episkopatu Polski gdzie jest mowa o tym Jeżeli nawet nie ma takiej praktyki wspomniałem przed chwilą to właśnie ta prośba o to aby to że jesteśmy razem to że chcemy w tym dniu nie tylko usiąść do śniadania które jemy na kwarantannie już od codziennie rano ale żeby to był rzeczywiście ten świąteczny czas w którym my jesteśmy w stanie przeżyć to co jest tajemnicą Pana Boga