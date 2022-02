Święczkowski kandydatem do TK. "Ten człowiek ma dużo na sumieniu"

Bogdan Święczkowski jest kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, rekomendowanym przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry. – Ten człowiek ma dużo na sumieniu. To śledzenie opozycji, próby represji – to nie bez jego wiedzy i zgody. Więc nie dziwię mu się, że ucieka w immunitet – ocenił w programie "Newsroom" WP europoseł Platformy Obywatelskiej Radosław Sikorski. – Myślę, że inni dygnitarze PiS-owscy powinni się zastanowić, czy oni też będą mieli immunitet, jak to się wszystko zawali - dodał. Jego zdaniem właśnie tego obawia się Święczkowski, "dlatego nie robi tego, co dotychczas robił". Sam prokurator krajowy tłumaczy się ze swojej kandydatury tym, że ma to być "służba dla Polski". – Atakowanie urzędującej prokurator, szefa kampanii wyborczej, prawnika i szefa Rady Europejskiej i szefa, być może, konkurencyjnej partii – to nie są normalne zadania prokuratury i służb specjalnych – skomentował Radosław Sikorski.