Światowe media komentują zmiany w Polsce. Jednoznacznie

"Nowy początek"

"Sojusz partii proeuropejskich zdobył większość, co zwiastuje nowy początek polskiej polityki" - zauważa agencja Reutersa. "Prezydent Duda formalnie nominował ustępującego Morawieckiego do utworzenia rządu, ale ten nie ma na to żadnych szans" - piszą dziennikarze. "Nowy rząd ma zamiar zakończyć burzliwy, 8-letni okres naznaczony kłótniami z Unią Europejską i nagłymi nocnymi głosowaniami" - czytamy.