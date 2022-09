Światła przeciwmgielne. Kiedy ich używać? Nieprzestrzeganie przepisów grozi mandatem

Jesień to czas wzmożonego występowania mgły na wielu terenach. Zjawisko to powoduje ograniczenia widoczności, które mogą stwarzać niebezpieczne sytuacje na drogach. Aby ich uniknąć, należy używać świateł przeciwmgielnych, w które powinien być wyposażony każdy samochód. Co na ten temat mówią przepisy? Prawo o ruchu drogowym wskazuje, kiedy ich użycie jest zagrożone mandatem.