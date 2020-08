Prawo jazdy. Zmiany w punktach karnych

Ministerstwo Cyfryzacji i Infrastruktury szykuje szereg zmian. Mają one udogodnić życie kierowców, którzy już dziś m.in. nie potrzebują mieć przy sobie fizycznie dowodu osobistego, ani rejestracyjnego. Do tych dokumentów wkrótce dołączy prawo jazdy.

Dotychczas za brak posiadania prawa jazdy przy sobie kierowcy groził mandat, jednak jeszcze w tym roku ma się to zmienić. Zmiany mają dotyczyć braku fizycznego dokumentu prawa jazdy. Nie dotyczą one braku uprawnień kierowców. Co nas czeka w 2020 roku?