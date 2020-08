Podwyżki dla posłów. W 2018 roku tak głosowali za obniżkami

Przypomnijmy, w 2018 roku posłowie przegłosowali obniżkę o 20 procent swojego uposażenia. Było to pokłosie tzw. afery z nagrodami, jakie przyznali sobie członkowie rządu z premier Beatą Szydło na czele. Jak ujawnił polityk Platformy Krzysztof Brejza, ministrowie otrzymali ponad 1,5 miliona złotych premii. Sama była premier otrzymała ponad 65 tys. zł. Rekordzistą został były szef MSW Mariusz Błaszczak , który dostał ponad 82 tys. zł.

Sprawę nagród postanowił osobiście przeciąć wówczas prezes PiS Jarosław Kaczyński. To on był pomysłodawcą przekazania premii na Caritas, a także obniżenia uposażenia parlamentarzystów o 20 proc.

Również 8 posłów z ruchu Kukiz'15 było za obniżeniem. M.in. Paweł Kukiz. Jego zdaniem, PiS oszukiwał ludzi, mówiąc, że chce wprowadzić obniżki, aby znaleźć oszczędności. – Gdybyście naprawdę chcieli oszczędzać, to dawno przyjęlibyście projekt Kukiz'15 obniżenia kwoty wolnej od podatku posłów do poziomu kwoty wolnej od podatku obywateli. Ja oczywiście zagłosuję za obniżeniem, ja mam się z czego utrzymać, stać mnie na to, ale nie życzę posłom powiatowym, żeby przymierali z głodu – mówił lider Kukiz'15.