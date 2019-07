Susza w Polsce. Warta wysycha. Stan rzeki poniżej poziomu ostrzegawczego

Susza w Polsce to nie jest żart. Stan rzek przekracza poziom ostrzegawczy. Tak jest m.in. w przypadku Warty w Kostrzynie nad Odrą. Czytelnik WP przesłał nam film za pośrednictwem dziejesie.wp.pl.

Jak oszacowała Państwowa Służba Hydrogeologiczna, w aż 12 województwach poziom wody może spaść poniżej stanu "niskiego ostrzegawczego". Może mieć to wpływ na gospodarstwa domowe oraz mieszkania komunalne - przy tak niskim poziomie niemożliwe będzie wytworzenie odpowiedniego ciśnienia. To dzięki niemu woda trafia do domów i mieszkań.