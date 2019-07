Susza: pogoda w Europie zaskoczyła wielkimi upałami. Apeluje się o ograniczenie zużycia wody, a ceny prądu rosną

Susza: pogoda w Europie zaskoczyła wielkimi upałami. Zagrożone są uprawy, ceny prądu zwyżkują i apeluje się o ograniczenie zużycia wody.

Pogoda – upały poskutkowały wielką suszą w Europie

Kontynent ogarnęła kolejna fala gorąca, a wysokie temperatury odbijają się na stanie europejskiej energetyki oraz rolnictwa. We Francji odnotowano rekordowe upały. Tak suchego lata w Paryżu nie było od niemalże 150 lat. Pogoda godzi między innymi we francuskie pola kukurydzy. Jak podaje Bloomberg, w niemieckiej Meklemburgii związek rolniczy planuje zrezygnować z uprawy rzepaku z powodu braku opadów. Jeżeli w końcu nie pojawią się deszcze, automatycznie spadną dochody rolników. Upały doprowadziły również do niebezpiecznych pożarów w Hiszpanii i Portugalii, a poziom wody w europejskich rzekach zaczął wyraźnie spadać. Zaistniała sytuacja dotyczy również Wisły, która wkrótce może pobić rekord z 2012 roku, kiedy w Warszawie osiągnęła głębokość zaledwie 41 cm. Już teraz w niektórych miejscach stolicy woda sięga jedynie do kolan.