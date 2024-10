Suski wspiera Macierewicza. "Samolot rozpadł się w powietrzu"

Ministerstwo Obrony Narodowej przedstawiło raport zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz wskazał, że działalność podkomisji kosztowała państwo ponad 81 mln zł. - Tak, sporo - przyznał w programie "Tłit" Wirtualnej Polski poseł PiS Marek Suski. Stwierdził jednak, że docieranie do prawdy było "szczególnie utrudniane przez Rosjan i ówczesny rząd". - Z całą pewnością dowiedziono, że komisja Anodiny, a później komisja Platformy Obywatelskiej, która te kłamstwa powieliła, myliła się. Wszystko wskazuje na to, że to nie był wypadek. Żadnej pancernej brzozy nie było, samolot rozpadł się w powietrzu, znaleziono tam ślady materiałów wybuchowych, co świadczy o tym, że to najprawdopodobniej był zamach. Ale oczywiście ci, którzy służą rosyjskim interesom, twierdzą, że to niemożliwe - stwierdził poseł PiS.