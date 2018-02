Suski: nie jedziemy do Izraela negocjować ustawy, ale wyjaśnić kontrowersje

Szef gabinetu politycznego premiera zapewnia, że doprowadzenie do rozmów polsko-izraelskich jest sukcesem polskiej dyplomacji. Marek Suski wierzy, że pozwolą one rozwiązać nieporozumienia wokół ustawy o IPN.

Polityk PiS podkreśla, że obie strony mają prawo bronić swojego dobrego imienia i prawdy historycznej. Suski zaznacza również, że Polacy "szanują wrażliwość Izraelczyków", ale oczekują, że wykażą się oni tym samym wobec Polski. Twierdzi również, że Żydzi zmienili konfrontacyjne dotąd podejście do rozmów z przedstawicielami naszego kraju.

- Strona izraelska zaczyna rozumieć, że to nie jest dobra droga. Nie jest bowiem dobrą drogą oskarżanie jednych ofiar II wojny światowej przez drugie ofiary. W czasie II wojny światowej zginęło 6 mln polskich obywateli - w tym znaczna część obywateli pochodzenia żydowskiego - tłumaczy w rozmowie z wpolityce.pl.

Suski podkreśla, że Polacy nie jadą do Izraela negocjować treści ustawy o IPN, a jedynie "sprostować to, co jest niezrozumiałe".