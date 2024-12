Skandal w BMW. Auta trafiły prosto do Rosji

Monachijski producent samochodów BMW odkrył nieprawidłowości w związku z eksportem samochodów do Rosji . Zgodnie z oświadczeniem firmy proceder ujawniły wewnętrzne kontrole. Dalsza sprzedaż samochodów została wstrzymana.

"Ponadto BMW Group podjęła decyzję o zwolnieniu pracowników, którzy ponoszą za to główną odpowiedzialność" - czytamy w oświadczeniu.

Firma potwierdziła tym samym doniesienia Business Insider. Według informacji serwisu, ponad 100 wysokiej jakości pojazdów trafiło z zakładu BMW w Hanowerze do rosyjskich klientów .

Według BMW firmy działające w różnych sektorach są dotknięte tym problemem - ich produkty są dostępne w Rosji, mimo że same firmy zastosowały się do sankcji. Jest to zwykle związane z importem pochodzącym z tzw. szarej strefy. BMW Group zapewnia, że stara się zapobiegać tego typu działaniom.