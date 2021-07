Suski: Mocne słowa o Tusku: "Furiat"

"Donald Tusk jest wysłany do Polski, aby Polskę pacyfikować" - Marek Suski nie przebierał w słowach w programie "Newsroom WP" komentując powrót Donalda Tuska do polskiej polityki. - W Unii Europejskiej był chłopcem na posyłki. Przez te lata niczego dobrego dla Polski nie zrobił, tylko atakuje Polskę - mówił minister. Jak dodał, w UE Tuskowi wraz z kończącą się kadencja Angeli Merkel "skończyła się fucha". - Wrócił jako człowiek agresywny, sfrustrowany, sam o sobie mówił, że furia go ogarnia, więc taki furiat wrócił do Polski i rozrabia jak pijany zająć w kapuście - stwierdził Suski. Jak dodał, wraz z byłym premierem "wróciła mowa nienawiści".