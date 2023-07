Suski dostał upomnienie z rządu. Mueller: powiem to jednoznacznie

Rzecznik rządu Piotr Mueller mówił w programie "Tłit", że "jest spokojny" o to, że środki z Krajowego Planu Odbudowy zostaną odblokowane. - Czekamy tylko na rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego (w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym - red.) - zapewniał. Skomentował również słowa posła PiS Marka Suskiego, który mówił: "Nie potrzebuję pieniędzy z KPO. Mnie na chleb wystarczy to, co mam". - Powiem to jednoznacznie: to niewłaściwie słowa, one nie powinny paść. KPO jest ważny - stwierdził. - My prefinansujemy inwestycje w ramach KPO, które potem mają nam być zwrócone z Unii. (…) Słowa Suskiego są więc niepotrzebne - podsumował.

