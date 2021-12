Supermarket podzielony dla zaszczepionych i niezaszczepionych? Jest wyjaśnienie

Correctiv.org zwraca uwagę, że na filmie zauważyć można napisać w języku, który od razu nakierowuje nas na kraj, w którym nakręcono materiał. Jest to Rumunia. Dodatkowo na potykaczu reklamowym zamieszczono informację w języku rumuńskim, wyjaśniającą cel postawienia ogrodzenia: z jednej strony bowiem można dostać się do sklepu spożywczego, a z drugiej do reszty sklepów w centrum handlowym - za okazaniem tzw. zielonego certyfikatu. To ważne, ponieważ bez certyfikatu covidowego w Rumunii od października br. można jedynie wchodzić do sklepów zaopatrujących w produkty pierwszej potrzeby. Nie można jednak uznać tego za podział na zaszczepionych nie niezaszczepionych, ponieważ tzw. zielony certfykat to dokument, który uzyskuje się po przyjęciu szczepionki przeciw koronawirusowi, ozdrowienie z COVID-19 lub otrzymanie negatywnego wyniku testu.