"Motłoch". Niemcy nie patyczkują się z antyszczepionkowcami

Tymczasem niemieccy antyszczepionkowcy twierdzą, że są prześladowani przez państwo. Ich emblematem stały się żółte gwiazdy Dawida z napisem szwabachą "ungeimpft" - "niezaszczepiony", które widnieją na zakładanych na rękę opaskach albo przypinkach do ubrań lub nalepkach na samochód. Mają one przywodzić na myśl analogię: pandemiczne ograniczenia, lockdowny i ewentualny nakaz szczepień, rozważany przez niektóre landy niemieckie, to segregacja podobna do tej za rządów Hitlera.