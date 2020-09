Superinfekcja. Czy podwójne zakażenie jest możliwe?

Czy realne jest zakażenie się aż dwoma patogenami, tj. koronawirusem i zwykłą grypą?Zdaniem badaczy z Uniwersytetu Stanforda (Stany Zjednoczone), jest to bardzo możliwe. Uczeni przeanalizowali wyniki badań grupy liczącej 57 osób, u których wyryty został COVID-19 i okazało się, że w tym samym czasie część z nich zakażona była innymi patogenami wywołującymi zakażenia dróg oddechowych (m.in. wirusami grypy typu A i B, wirusem RSV, adenowirusami).

Zdaniem lekarzy, zakażenie COVID-19 sprzyja innym infekcjom . W przypadku, gdy dochodzi do infekcji dwoma patogenami jednocześnie , mówimy o współzakażeniu lub koinfekcji. Gdy do istniejącej już infekcji dochodzi inne zakażenie , mówimy o superinfekcji .

Superinfekcja i jej skutki

Wirusolodzysą zgodni co do tego, że u tej samej osoby może dojść do jednoczesnego zakażenia koronawirusem i wirusem grypy. Podwójne zakażenie może być niebezpieczne dla osób przewlekle chorych, u których zwiększa się ryzyko pojawienia się powikłań, a w niektórych przypadkach nawet śmierci.