Sugestywna okładka z Kaczyńskim. Radosław Sikorski komentuje

"Takiej telewizji chce władza" - alarmuje dziennik "Fakt" i przedstawia na okładce szereg ekranów telewizyjnych, na których widnieje tylko postać Jarosława Kaczyńskiego. - Już zapowiedział (Kaczyński - przyp. red.), że za internet też się trzeba zabrać. Obiecał Budapeszt, idzie w kierunku Erdogana. Przecież nie chodzi o telewizję, tylko o kontrolę kanałów dotarcia opozycji do społeczeństwa. I w miarę tego, jak telewizje internetowe czy media społecznościowe przejmują tę rolę od gazet, czy tradycyjnych telewizji, to partia rządząca - tak jak to robią na Węgrzech, w Turcji, Rosji, czy w Chinach - będzie chciała i to wziąć pod but - komentował europoseł PO Radosław Sikorski w programie "Tłit" Wirtualnej Polski.