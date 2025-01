Subwencja PiS. "Myślę, że Domański nie podejmie decyzji o wypłacie"

Państwowa Komisja Wyborcza, wykonując postanowienie Sądu Najwyższego, przyjęła sprawozdanie finansowe komitetu PiS z wyborów parlamentarnych 2023 r. A to oznacza, że - według szefa PKW, ale też m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich - minister finansów Andrzej Domański powinien wypłacić PiS-owi pieniądze w ramach subwencji z budżetu. -Wszystko na to wskazuje, że Andrzej Domański w tym tygodniu podejmie decyzję i przedstawi ją - mówiła w programie "Tłit" WP rzeczniczka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda. Posłanka KO uważa, że decyzja PKW z 30 grudnia "jest skandaliczna". - Przekreśla wcześniejsze postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej, a po drugie całkowicie przerzuca odpowiedzialność na ministra Domańskiego, bo nie mówi w sposób jednoznaczny, czy minister powinien pieniądze wypłacić, czy nie - mówiła Łoboda. Zwróciła także uwagę, że "każdy z członków PKW w inny sposób interpretuje tę uchwałę". Oceniła, że niezależnie jaką decyzję podejmie minister finansów, niesie to za sobą różne konsekwencje. - Jeśli wypłaci pieniądze, to PiS będzie zadowolone oraz tym sposobem niejako zostanie uznana Izba Kontroli Nadzwyczajnej (...), a jeśli minister zdecyduje się nie wypłacać tych pieniędzy, to naraża się, że zostanie oskarżony o to, że nie stosuje się do orzeczeń SN - tłumaczyła Łoboda. Prowadzący Patryk Michalski dopytywał, jaką według niej decyzję podejmie Andrzej Domański. - Ja myślę, że nie podejmie decyzji o wypłacie tych pieniędzy, ale też nie chciałabym, żeby Andrzej Domański ulegał medialnym naciskom. To jest jego decyzja, jego odpowiedzialność - powiedziała posłanka KO.