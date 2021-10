Subwencja dla samorządowców? Trzaskowski: Trzeba będzie wziąć flaszeczkę i pojechać do ministra

- Wystarczy zerknąć dokumentów rządowych, dlatego, że my wszystkie wyliczenia bierzemy stamtąd. Tam jest pisane wprost, że za te wszystkie pseudo-reformy zapłaci samorząd. To ok. 145 mld złotych w 10 lat - tłumaczył w "Gościu Wydarzeń" Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.