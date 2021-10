Samorządowcy protestowali w Warszawie. "Nie! dla centralizacji władzy"

- PiS chce scentralizować władzę. To oznacza, że decyzje o tym jaka ma być remontowana ulica, czy ma istnieć szpital czy nie, czy fundować in vitro, które zabrał rząd, o tym wszystkim ma decydować pisowski kacyk, do którego będzie trzeba przyjechać i ładnie poprosić, by przyznał pieniądze dla danej miejscowości. O tym powinni decydować obywatele - mówił prezydent stolicy Polski.