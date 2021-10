Najnowszy sondaż WP. KO rośnie w siłę, PiS spada przewaga

Najnowszy sondaż. PiS znów traci w notowaniach

Z najnowszego sondażu parlamentarnego dla WP wynika, że powody do obaw ma Prawo i Sprawiedliwość. To kolejny spadek notowań partii rządzącej. W badaniu z 24 września PiS mogło liczyć na 35,6 proc. poparcia - oznacza to utratę 0,2 pp. w ciągu dwóch tygodni i ponad 1 pp. w skali miesiąca.