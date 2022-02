Ogłoszenie utworzenia sojuszu Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Polski odłożone. Co się stało?

"Nowy format niezwiązany z lokalną geografią to związek państw, które mają wspólne zasady, dążą do wzmocnienia bezpieczeństwa i rozwoju handlu, są gotowe do konkretnych działań. Warszawa, Kijów i Londyn mają nie tylko realistyczną świadomość zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy i strategię przeciwdziałania wyzwaniom ze strony Federacji Rosyjskiej, ale także duży potencjał współpracy trójstronnej w dziedzinie handlu, inwestycji, energii - w szczególności odnawialnej. Łącząc nasze wysiłki na Atlantyk, Bałtyk i Morzu Czarnym, tworzymy nowe możliwości dla naszych krajów i całego regionu" - napisał na swoim profilu na Facebooku minister Kułeba.