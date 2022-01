BBC: niebawem może być ogłoszony sojusz pomiędzy Wlk. Brytanią, Polską i Ukrainą. "Trwa uzgadnianie szczegółów"

W tym tygodniu może został ogłoszony nowy sojusz w dziedzinie bezpieczeństwa, łączący Wielką Brytanię, Polskę i Ukrainę. W związku z tym, jak podają źródła BBC, do Kijowa może przybyć brytyjski premier Borys Johnson. Już we wtorek w ukraińskiej stolicy wizytę złoży zaś polski premier Mateusz Morawiecki. BBC twierdzi, że może być to związane z ogłoszeniem powstania nowego sojuszu.