Strzelce Opolskie. Więźniowie pozwali gminę za smog nad spacerniakiem

Smog szkodzi ich zdrowiu - twierdzi dwóch więźniów z Zakładu Karnego nr 1 w Strzelcach Opolskich. Domagają się odszkodowania. Teraz od gminy, wcześniej oczekiwali rekompensaty od skarbu państwa.

Twierdzą, że powietrze, jakim oddychają w zakładzie, zagraża ich życiu i zdrowiu. Co więcej - "ogranicza ich wolność". Smog najbardziej doskwiera im na spacerach na świeżym powietrzu. Wychodzą na nie do określonego miejsca na terenie jednostki.

Obaj osadzeni domagają się po 3 tys. zł odszkodowania. Chcą też, by gmina wpłaciła po 2 tys. zł na jeden z domów dziecka.

Reakcja miasta

Co na to lokalne władze? - Burmistrz Strzelec Opolskich od wielu lat prowadzi szereg działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Strzelcach Opolskich - podkreśliła Małgorzata Kornaga, rzecznik strzeleckiego ratusza.