Strzelanina w gimnazjum w Kazaniu. Ekspert o działaniach terrorystów. "Prywatna wojenka"

- Jeżeli cel jest do likwidacji, to likwiduje się go bezdyskusyjnie. Problem antyterrorystów polega m.in. na tym, że muszą oni wejść do budynku i próbować siłą wedrzeć się do miejsca, które jest nierozpoznane, często powodując śmierć ludzi, którzy zginąć nie powinni - powiedział policjant i dodał, że ofiary giną też z rąk służb, a nie zamachowców.