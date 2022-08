Strzelanina w Czarnogórze. Wśród ofiar jest dwoje dzieci

Tragedia - jak informuję czarnogórskie media - rozpoczęła się od rodzinnej kłótni. Nie wiadomo, co było jej przyczyną. Nie wiadomo też, co skłoniło 34-letniego mężczyznę, by po awanturze z bliskimi wyjść na ulicę ze strzelbą i strzelać do przypadkowych osób, w tym dzieci.