Strzelanina na przedmieściach Rosji. Budynek płonie

Uzbrojeni napastnicy zaatakowali w piątek salę koncertową Crocus City Hall w Krasnogorsku. Świadkowie twierdzą, że strzelanina rozpoczęła się przed budynkiem. Następnie sprawcy weszli do sali koncertowej. Media podają informację, że za atakiem stoi Państwo Islamskie, jednak nie są to potwierdzone informacje. Napastnicy mieli otworzyć do ludzi ogień, są też doniesienia o eksplozjach. W budynku wybuchł pożar, a dach zaczął się zawalać. Siły bezpieczeństwa zablokowały wszystkie wyjazdy z miasta. Rosyjski MSZ wezwał na miejsce wszystkich funkcjonariuszy służb specjalnych. FSB podała, że w ataku zginęło 40 osób, a ok. 140 zostało rannych.

