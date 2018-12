Strzały w Strasburgu. Krewni napastnika zatrzymani. Obława na strzelca trwa

Najbliżsi krewni napastnika ze Strasburga, który zastrzelił trzy osoby i ranił 12 innych, zostali zatrzymani. Ojciec, matka i dwaj bracia Cherifa Chekatta zostali przesłuchani. Jeden z jego braci sam zgłosił się na policję już we wtorek wieczorem.

Laurent Nunez, wiceminister spraw wewnętrznych potwierdził informacje o tym, że mężczyna miał zostać zatrzymany we wtorek rano w związku ze sprawą o napad i usiłowanie zabójstwa. Policjanci nie zastali go jednak w domu. Zatrzymano za to pięć innych osób, które miały związek z tym przestępstwem, popełnionym w sierpniu. W mieszkaniu Chekatta znaleziono granat, amunicję, długą i krótką broń oraz cztery noże - w tym dwa myśliwskie.

Wciąż pozostaje nieznany motyw działania sprawcy. Co prawda znajduje się on w rejestrze osób zradykalizowanych, czyli potencjalnych terrorystów, a władze zarządziły środki bezpieczeństwa podobne do tych, które wprowadzano po poprzednich zamachach terrorystycznych, ale nadal nie wiadomo, czy rzeczywiście był to atak terrorystyczny. Żadna grupa terrorystyczna nie przyznała się jeszcze do jego organizacji.