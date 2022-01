Strona "Liczy się Polska" wróciła po artykule WP

Rząd chwali się pieniędzmi, których nie ma

Strona "Liczy się Polska" służyła promocji rządu i była elementem kampanii, która łącznie kosztowała ok 10 milionów złotych. Pieniądze te wydane zostały jednak zanim promowane 770 miliardów dotarło do naszego kraju. Obecnie, z uwagi na spór Polski z UE o praworządność, wciąż nie wiadomo, kiedy i czy w ogóle pieniądze te do nas trafią.