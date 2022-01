Polski Ład się nie udał? Buda: Przy takiej reformie mogło dojść do problemów

Kto odpowiada za bałagan związany z Polskim Ładem? - Przy takiej reformie może dojść do jakichś problemów i trudności. Jeżeli pan redaktor jest w stanie stwierdzić, że jest nieomylny i bezbłędny, to proszę bardzo, gratuluję - komentował w programie "Newsroom" WP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Waldemar Buda. - Ja takiej deklaracji nie złożę. (...) Myślę, że nawet gdybyśmy odwlekli wprowadzenie Polskiego Ładu o rok, nic by się w tej sprawie nie zmieniło. Dopiero na żywym organizmie można było stwierdzić, jaka będzie reakcja na pewne sytuacje. Około 90 proc. osób zyskała na tych zmianach - deklarował polityk PiS. Jego zdaniem media wykorzystują "ostatnią okazję, aby zepsuć opinię Polskiemu Ładowi". - Mówimy o jakichś punktowych sytuacjach, w których doszło do niewłaściwego naliczenia zaliczki, to nie oznacza to, że ta sytuacja nie może zostać wyprostowana. (...) Reguła jest jasna. Kto ma zyskać na Polskim Ładzie, zyska. My do tego doprowadzimy. Końcowo nasze założenia zostaną zrealizowane i większość Polaków będzie zadowolona - zapewniał wiceminister Buda.