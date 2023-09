Strieła-10 od środka. Pokazali, czym miażdżą Rosjan pod Donieckiem

Dzień 579 wojny w Ukrainie. Nagranie z 23 września opublikowane przez agencję Anadolu pokazuje wnętrze systemu obronnego Strieła-10. Ukraińscy żołnierze stacjonujący w mieście Torećk w obwodzie donieckim w Ukrainie pokazali, w jaki sposób przebiega obsługa systemu przeciwlotniczego. Jak przekazują członkowie 24. Brygady Zmechanizowanej, Strieła-10 używana jest przede wszystkim w celu ostrzeliwania rosyjskich dronów Orłan. Strieła-10 to radziecki samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy bliskiego zasięgu. Jego masa bojowa to ponad 12 ton, a zasięg ok. 500 km. Uzbrojony jest w rakiety przeciwlotnicze i pociski zapasowe, a do obsługi potrzebne są trzy osoby – dowódca, kierowca i operator uzbrojenia. Pomimo wiekowości sprzętu, Ukraińcy z powodzeniem wykorzystują system do obrony nieba w wojnie z Rosją. Jak podał rzecznik Sztabu Generalnego Ukrainy Pawło Kowalczuk, w zeszłym tygodniu Rosjanie przeprowadzili 100 ataków rakietowych i 430 powietrznych na terenie Ukrainy. Z kolei w ciągu ostatniej doby doszło do ostrzelania ośmiu zgrupowań Rosjan – zniszczone zostały dwa zestawy obrony przeciwlotniczej, cztery jednostki artylerii i jeden skład amunicji.