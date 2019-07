"Strefa wolna od LGBT". BBC News o kontrowersyjnych naklejkach "Gazety Polskiej"

"Strefa wolna od LGBT" - naklejki z takim napisem mają zostać dołączone do nowego numeru "Gazety Polskiej". Sprawa wywołała niemałą burzę w Polsce, a sytuacji zaczęły się przyglądać zagraniczne media.

Opisano również wymianę zdań pomiędzy ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher a redaktorem naczelnym tygodnika, Tomaszem Sakiewiczem. Mosbacher napisała na Twitterze, że jest "rozczarowana i zaniepokojona tym, że pewne grupy wykorzystują naklejki do promowania nienawiści i nietolerancji". Z kolei Sakiewicz stwierdził, że "bycie działaczem ruchu gejowskiego nie czyni nikogo bardziej tolerancyjnym".

BBC News cytuje również wiceprezydenta Warszawy Pawła Rabieja, który oświadczył, że złoży zawiadomienie do prokuratury w tej sprawie. "Niemieccy faszyści tworzyli strefy wolne od Żydów" - napisał Rabiej na Twitterze.

Brytyjski portal wskazuje również na to, że "polskie nastawienie do homoseksualizmu ewoluuje, ale małżeństwa homoseksualne są nadal zakazane, w przeciwieństwie do wielu krajów Europy Zachodniej".