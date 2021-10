Strażnicy wywieźli dzieci do lasu? Lewica grzmi

- Apelujemy do sumień posłanek PiS - drogie panie jesteście matkami, babciami - pomyślcie, co by się stało, gdyby te dzieci były wasze - powiedziała w piątek Joanna Scheuring-Wielgus. Posłanka dodała, że wiadomo już, co stało się z dziećmi z Michałowa, których zdjęcia obiegły świat.