"Strażnicy ukraińskiego nieba". Niezwykłe ujęcia sprzed misji bojowej pilotów

- Wszyscy piloci, kontrolerzy lotów muszą zrozumieć: znajdziemy was. Każdy z was będzie odpowiedzialny za te ataki. Kiedy wasze pociski uderzają w budynki mieszkalne, to jest to zbrodnia wojenna - powiedział w nowym nagraniu prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, wprost zwracając się do pilotów rosyjskich samolotów, które uczestniczyły w atakach przez dwa ostatnie dni.